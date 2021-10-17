الهلال السعودي يتأهل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

GMT 21:25 16.10.2021(محدثة GMT 21:51 16.10.2021) انسخ الرابط
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تأهل فريق الهلال السعودي لدور نصف النهائي ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم إثر فوزه على نظيره الإيراني بيرسيبوليس بثلاثية نظيفة.
وفاز الهلال السعودي على نظيره الإيراني بيرسيبوليس (3 - 0) في المباراة التي جمع الفريقين، اليوم السبت، في الدور ربع النهائي من البطولة الأسيوية.
وبهذه النتيجة يلحق الهلال السعودي بفريق النصر السعودي، الذي سبقه في التأهل إلى نصف النهائي إثر فوزه على نادي الوحدة الإماراتي، في المباراة التي جمع الفريقين في وقت سابق اليوم السبت.
يذكر أن مدينة الرياض السعودية تستضيف مباريات ربع ونصف النهائي من البطولة لفرق غرب آسيا، بينما تستضيف كوريا الجنوبية مباريات فرق شرق آسيا لنفس الدورين.
ومن المقرر أن تجرى المباراة النهائية بين الفريقين المتأهلين لنهائي البطولة في العاصمة السعودية الرياض يوم 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.