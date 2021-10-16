شكرا لقرائتكم خبر عن «البيئة»: المملكة حققت معدلات قياسية من الاكتفاء الذاتي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة، إن المملكة حققت معدلات قياسية من الاكتفاء الذاتي، جاء ذلك بمناسبة يوم الأغذية العالمي 2021.

وأكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي سابقًا، أن المملكة اتخذت خطوات مهمة لإرساء التنمية الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، ومواجهة تحديات التغير المناخي وارتفاع درجات الحرارة، وندرة الموارد المائية؛ أسهمت في تحسين مؤشرات الأمن الغذائي ونظم الاستهلاك، وتقليل الفاقد والهدر، وتحقيق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتي للعديد من السلع الغذائية الاستراتيجية في الأسواق المحلية، ورفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية للنظم الزراعية والغذائية.