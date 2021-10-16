8416 كلم إجمالي أطوال طرق الشرقية

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يأتي ذلك بما تتميز به المنطقة بطبيعتها الخاصة وارتباط الطرق فيها مع الدول المجاورة للمملكة مع تمركز مشاريع النفط والصناعات المرتبطة به ووقوع عدد من المنافذ البرية والبحرية بها.
ومن أهم الطرق في المنطقة طريق أبوحدريه الذي يبلغ إجمالي طوله 328 كلم، وطريق الجبيل الذي يصل طوله لـ 77 كلم، دائري الدمام بطول 12.4 كلم، والطريق الدائري بمحافظة الأحساء الذي يعـد أطول طريق دائري بالمملكة بطول 102 كلم.
وتعمل الوزارة حاليا على تنفيذ الطريق الإقليمي الرابط بين مدينة الجبيل الصناعية ومنفذ البطحاء، ويبلغ إجمالي طوله حوالي 284 كلم، حيث يمتد الطريق من مدينة الجبيل الصناعية حتى منفذ البطحاء، ويتقاطع مع طريق الدمام / أبوحدريه، وطريق الدمام / الرياض السريع، وطريق الظهران / بقيق / الهفوف، حتى طريق الظهران / العقير / سلوى البطحاء.
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