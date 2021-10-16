شكرا لقرائتكم خبر 8416 كلم إجمالي أطوال طرق الشرقية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعكف وزارة النقل والخدمات اللوجستية العمل على تنفيذ مشروعات طرق بالمنطقة الشرقية، إضافة لعمليات الصيانة على الطرق التي جرى إنشاؤها مسبقا، حيث يبلغ إجمالي أطوال الطرق في المنطقة 8416 كلم.

يأتي ذلك بما تتميز به المنطقة بطبيعتها الخاصة وارتباط الطرق فيها مع الدول المجاورة للمملكة مع تمركز مشاريع النفط والصناعات المرتبطة به ووقوع عدد من المنافذ البرية والبحرية بها.

ومن أهم الطرق في المنطقة طريق أبوحدريه الذي يبلغ إجمالي طوله 328 كلم، وطريق الجبيل الذي يصل طوله لـ 77 كلم، دائري الدمام بطول 12.4 كلم، والطريق الدائري بمحافظة الأحساء الذي يعـد أطول طريق دائري بالمملكة بطول 102 كلم.

وتعمل الوزارة حاليا على تنفيذ الطريق الإقليمي الرابط بين مدينة الجبيل الصناعية ومنفذ البطحاء، ويبلغ إجمالي طوله حوالي 284 كلم، حيث يمتد الطريق من مدينة الجبيل الصناعية حتى منفذ البطحاء، ويتقاطع مع طريق الدمام / أبوحدريه، وطريق الدمام / الرياض السريع، وطريق الظهران / بقيق / الهفوف، حتى طريق الظهران / العقير / سلوى البطحاء.