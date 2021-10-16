تأسيس أول جمعية مهنية للأفلام في المملكة

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وتعد الجمعية أول جمعية مهنية للأفلام تندرج تحت مبادرة «تأسيس الجمعيات المهنية الثقافية» التابعة لبرنامج جودة الحياة، وقد انطلقت في تأسيسها من استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي التي اعتمدها الأمير بدر بن فرحان مؤخرا، وتستهدف بناء منظومة متنوعة من المنظمات غير الربحية في مختلف القطاعات الثقافية وفي عموم مناطق المملكة، وتشمل تكوين 16 جمعية مهنية في 13 قطاعا ثقافيا.
وشملت قائمة مؤسسيها إضافة لأعضاء مجلس الإدارة كلا من عبدالعزيز الشلاحي، ودانية الحمراني، وعوض الهمزاني، وأيمن جمال، وممدوح سالم، وبدر الحمود، والدكتور محمد البشير، وعلاء يوسف، وهند الفهاد، ومحمد الحمود، والدكتور فهد اليحيا، وتوفيق الزايدي، وفيصل العتيبي، وفيصل بالطيور، وشهد أمين.
من جانبه أكد المطيري أهمية استراتيجية وزارة الثقافة للقطاع غير الربحي التي كانت المظلة وانطلقت منها جمعية الأفلام لتكون مظلة مهنية تجمع الممارسين المحترفين في المجال، وتسهم في تنمية الوعي بصناعة الأفلام، وتطوير قواعد الممارسة فيها.
تصنيف المنظمات الثقافية غير الربحية في 5 قوالب:
- الجمعيات المهنية
- الجمعيات التخصصية
- المؤسسات الأهلية
- أندية الهواة
- الجمعيات التعاونية
منظمات غير ربحية في مجال الأفلام:
- جمعية السينما (التخصصية) بالمنطقة الشرقية
- مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي
- نادي ألوان السينما
- نادي الصالون السينمائي
- نادي عرب آكت، في جدة
- جمعية الأفلام المهنية الجديدة
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