الإيقاع بـ16,550 مخالفا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوقعت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، بـ16,550 مخالفا، خلال الفترة من 7 إلى 13 أكتوبر الحالي. وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدمة للإيواء، إضافة إلى التشهير به. نتائج الحملات: إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة 16,550مخالفا، منهم: 7318 مخالفا لنظام الإقامة 7190 مخالفا لنظام أمن الحدود 2042 مخالفا لنظام العمل إجمالي من ضبطوا خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 325 شخصا، منهم 50 % يمنيو الجنسية 46 % إثيوبيو الجنسية 4 % جنسيات أخرى ضبط 55 شخصا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة ضبط 107 متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم إجمالي من يخضعون حاليا لإجراءات تنفيذ الأنظمة 86,626 وافدا مخالفا، منهم: 77,657 رجلا 8,969 امرأة إحالة 70,771 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر إحالة 2,889 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم ترحيل 8,941 مخالفا لبلدانهم

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