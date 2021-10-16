مشاريع تصميمية واقعية في منهج جامعة الإمام عبدالرحمن

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ونوهت عميدة كلية التصاميم الدكتورة مي شكري إلى اهتمام قسم التصميم الداخلي في تبني مشاريع واقعية وطرح نماذج لمشاريع ذات احتياج بارز في المجتمع للمساهمة في صقل مواهب الإبداع التصميمي لطالبات الكلية واكتساب المهارات المطلوبة لسوق العمل المحلي وتصب هذه المشاريع ضمن نطاق الشراكات والتعاون مع الجهات الخارجية والداخلية على حد سواء، وتحرص الكلية على توسيعها وتفعيلها بما يخدم الكلية وأهدافها، مؤكدة على أهمية هذه المبادرات برفع وعي الطالبات باحتياجات سوق العمل وإثراء نوعية الخدمات المجتمعية التخصصية.
وأضافت بأن هذه الشراكات تبلورت في عدد من المبادرات التصميمية من أهمها تجربة مشروع تصميم «بوابات حاضرة الدمام» وركزت تصاميم البوابات على عكس الجوانب التاريخية والثقافية والاجتماعية للمنطقة، إلى جانب إبراز عامل التطور التقني وتبني مبادئ الاستدامة وربط التصميم برؤية المملكة 2030، مبينة أن الطالبات أنجزت الجانب البحثي والنظري وبناء عليه وضع المبدأ التصميمي وإنجاز دراسات وتحليل الموقع وصولا إلى التصاميم النهائية والمواد المقترحة، مشيرة إلى أهمية هذه المشاريع لطالبات القسم خاصة المتوقع تخرجهم لتحضيرهم لسوق العمل، وضرورة اختيار المستفيدين بعناية لأجل خلق فرص وظيفية لاحقا.
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