200 ألف ريال غرامة تعليم قيادة السيارات دون ترخيص

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فرضت اللائحة التنفيذية لنظام المرور بعد تعديلها غرامة قدرها 200 ألف ريال لمخالفة مزاولة النشاط من خلال منشأة دون الحصول على الترخيص، بإنشاء مدرسة لتعليم القيادة أو مزاولة مهنة تعليم القيادة. وحددت اللائحة 32 مخالفة تستوجب الغرامات المالية حيال إنشاء أو تشغيل مدارس تعليم القيادة، فيما شددت على عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها من نظام آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام اللائحة المنظمة لإنشاء أو تشغيل مدارس تعليم قيادة المركبات ومزاولة مهنة تعليم القيادة بالعقوبات المحددة بحسب جريدة أم القرى. أبرز المخالفات والغرامات المحددة:





مزاولة النشاط من خلال منشأة دون الحصول على الترخيص بإنشاء مدرسة لتعليم القيادة أو مزاولة مهنة تعليم القيادة، غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال.



مزاولة النشاط برخصة منتهية الصلاحية، غرامة مالية قدرها 100 ألف ریال.



استغلال المنشأة في أعمال تتعارض مع النظام العام والأهداف التي أوجدت من أجلها، غرامة مالية قدرها 50 ألف ریال.



عدم الالتزام بالبرامج والمناهج التعليمية المعتمدة من الإدارة العامة للمرور أو تعديلها دون موافقتها، غرامة مالية قدرها 50 ألف ریال.



التنازل للغير عن الترخيص قبل الحصول على موافقة من الإدارة العامة للمرور، غرامة مالية قدرها 50 ألف ریال.



إيقاف المرخص له للنشاط قبل انتهاء مدة الترخيص دون إخطار الإدارة العامة للمرور، غرامة مالية قدرها 50 ألف ریال.



عدم السماح للجهة المعنية بالمرور بالاطلاع على كل البيانات المتعلقة بالنشاط أو تعطيل عملهم أو عرقلته، غرامة مالية قدرها 50 ألف ریال.



عدم الالتزام بالشروط اللازمة لتعيين مدير المنشأة، غرامة مالية قدرها 50 ألف ریال.



عدم الالتزام بالمقابل المالي المعتمد للأنشطة التي تقدمها للمتدربين، غرامة مالية قدرها 50 ألف ریال.



تعليق النشاط دون موافقة الإدارة العامة للمرور، غرامة مالية قدرها 50 ألف ریال.



ممارسة الشخص الطبيعي مهنة تعليم القيادة دون الحصول على الترخيص، غرامة مالية قدرها 50 ألف ریال.



عدم توفير وسائل التحقق من الهوية، غرامة مالية قدرها 20 ألف ریال.



عدم توفير تجهيزات التدريب والتعليم المعتمدة أو النقص في أعدادها أو عدم إصلاحها في حال تعطلها، غرامة مالية قدرها 10 آلاف ریال.



مزاولة أعمال أو أنشطة غير مصرح بها داخل مواقع المنشأة دون موافقة الجهة المعنية بالمرور، غرامة مالية قدرها 10 آلاف ریال.



عدم التحقق من هوية المتدرب أو توثيق حضوره في حال تغيبه، غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لكل حالة.



تعيين الكوادر العاملة دون استيفاء الشروط اللازمة وأخذ الترخيص من الإدارة العامة للمرور، غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لكل حالة.



عدم مطابقة المركبات المعدة للتدريب والاختبار للمواصفات والشروط المعتمدة، غرامة مالية قدرها 10 آلاف لكل حالة.



عدم توفير وتجهيز موقع مخصص مناسب لممثلي الجهة المعنية بالمرور، غرامة مالية قدرها 10 آلاف ریال.



عدم إتمام عدد الساعات التدريبية اللازمة للتدرب بحسب نوع الرخصة التي يرغب بالحصول عليها، غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال لكل حالة.



عدم استخدام نماذج العقود المعتمدة بالتعاقد مع المتدربين، غرامة مالية قدرها 10 آلاف ریال.



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