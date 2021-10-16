استقالة 177 ألف سعودي من عملهم خلال 3 أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تضاعف عدد الموظفين السعوديين الذين قدموا استقالاتهم من عملهم وعددهم 177,376 موظفا بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء للربع الثاني من 2021م، ثلاثة أضعاف الموظفين السعوديين المستقيلين في الفترة ذاتها من عام 2020م، والذين بلغ عددهم حينها 53,460 موظفا سعوديا مستقيلا، وفي كلتا الفترتين كان عدد الذكور المستقيلين أكثر من عدد الإناث بفارق تقريبي يبلغ 10 آلاف، وشكلت أعداد الاستقالات النسبة الأكبر من أسباب التوقف عن الاشتراك في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، في حين كان السبب الثاني للتوقف من حيث الأعداد هو التوقف بسبب انتهاء عقد العمل وعددهم 41,336، أما المتوقفون بسبب فسخ عقد العمل بموجب المادة 80 من نظام العمل فشكل السبب الثالث للتوقف عن الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية بأعداد بلغت 228‪40

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