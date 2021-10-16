محمد بن مسعود - الدمام - نفَّذت الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حملات ميدانية مشتركة، شملت جميع مناطق ومحافظات السعودية. وتأتي هذه الحملة الميدانية ضمن خطة الإدارة العامة للمرور لضبط مخالفات الشاحنات، والتحقق من التزام قائديها بالأنظمة المرورية. المرور المرور السعودي 16 أكتوبر 2021 – 10 ربيع الأول 1443 11:37 PM “المرور” يبدأ حملة لضبط مخالفات الشاحنات والتحقق من التزام قائديها بالأنظمة “المرور” يبدأ حملة لضبط مخالفات الشاحنات والتحقق من التزام قائديها بالأنظمة نفَّذت الإدارة العامة للمرور، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، حملات ميدانية مشتركة، شملت جميع مناطق ومحافظات السعودية. وتأتي هذه الحملة الميدانية ضمن خطة الإدارة العامة للمرور لضبط مخالفات الشاحنات، والتحقق من التزام قائديها بالأنظمة المرورية. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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