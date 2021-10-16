محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات بلغ 44,801,768 حالة والوفيات 722,212 شخصًا ‏ سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 89,404 إصابات ‏جديدة و1,974 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 44,801,768، فيما بلغ مجموع ‏الوفيات 722,212.‏ أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية الولايات المتحدة تسجِّل 89,404 إصابات جديدة و1,974 وفاة بكورونا وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-10-16 سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 89,404 إصابات ‏جديدة و1,974 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 44,801,768، فيما بلغ مجموع ‏الوفيات 722,212.‏ 16 أكتوبر 2021 – 10 ربيع الأول 1443 11:37 PM إجمالي الإصابات بلغ 44,801,768 حالة والوفيات 722,212 شخصًا ‏ إجمالي الإصابات بلغ 44,801,768 حالة والوفيات 722,212 شخصًا ‏ سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 89,404 إصابات ‏جديدة و1,974 وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏ ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 44,801,768، فيما بلغ مجموع ‏الوفيات 722,212.‏

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