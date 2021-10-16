ديربي الجنون.. “الهلال” يضرب موعدًا مع “النصر” في نصف النهائي بدوري أبطال آسيا

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ضرب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال موعدًا مع شقيقه النصر في دوري أبطال آسيا؛ إذ سيلتقي الفريقان في مباراة الدور نصف النهائي من المسابقة.
وتغلب الهلال على منافسه بيرسبوليس الإيراني بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أُقيم بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.
أهداف الهلال جاءت عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة الـ27 من عمر شوط المباراة الأول، وبافيتمبي قوميز “هدفين” في الدقيقة الـ50 من عمر المباراة، والدقيقة الـ70.
وكان النصر قد الخليج 365 الهلال بالتأهل للدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا بعدما تغلب على شقيقه الوحدة بخمسة أهداف لهدف.
الهلال دوري أبطال آسيا
16 أكتوبر 2021 – 10 ربيع الأول 1443 11:24 PM
لقاء منتظر سعودي بنكهة آسيويةديربي الجنون.. “الهلال” يضرب موعدًا مع “النصر” في نصف النهائي بدوري أبطال آسيا
ضرب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال موعدًا مع شقيقه النصر في دوري أبطال آسيا؛ إذ سيلتقي الفريقان في مباراة الدور نصف النهائي من المسابقة.
وتغلب الهلال على منافسه بيرسبوليس الإيراني بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الذي أُقيم بينهما ضمن منافسات الدور ربع النهائي من المسابقة.
أهداف الهلال جاءت عن طريق سالم الدوسري في الدقيقة الـ27 من عمر شوط المباراة الأول، وبافيتمبي قوميز “هدفين” في الدقيقة الـ50 من عمر المباراة، والدقيقة الـ70.
وكان النصر قد الخليج 365 الهلال بالتأهل للدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال آسيا بعدما تغلب على شقيقه الوحدة بخمسة أهداف لهدف.
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