ليفربول يكتسح واتفورد بخماسية

ليفربول يكتسح واتفورد بخماسيةواصل لاعب كرة القدم المصري، محمد صلاح، صناعة التاريخ في الدوري الإنجليزي لكرة القدم وممارسة هوايته في هز الشباك وصناعة الأهداف حيث سجل هدفا وصنع آخر، كما أحرز زميله البرازيلي روبرتو فيرمينو ثلاثة أهداف “هاتريك” ليقودا فريقهما ليفربول إلى فوز ساحق 5 – صفر على مضيفه واتفورد يوم السبت بافتتاح مباريات المرحلة الثامنة من المسابقة.

وسجل محمد صلاح الهدف الرابع لفريقه ليفربول في مرمى مضيفه واتفورد اليوم ليرفع رصيده إلى 104 أهداف في الدوري الإنجليزي، ويتقاسم مع نجم كرة القدم الإيفواري السابق ديدييه دروغبا صدارة قائمة أفضل الهدافين الأفارقة بالدوري الإنجليزي على مدار التاريخ.

وجاء هدف ماني في الدقيقة التاسعة من المباراة إثر تمريرة من صلاح ثم سجل صلاح هدفه رقم 104 بعد تسع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وأنهى ليفربول الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما ماني وفيرمينو في الدقيقتين التاسعة و37.

وفي الشوط الثاني، أضاف فيرمينو وصلاح هدفين لليفربول في الدقيقتين 52 و54 قبل أن يختتم فيرمينو التسجيل في المباراة بالهدف الثالث له هاتريك وهو الخامس للفريق في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 18 نقطة ليتصدر جدول المسابقة بفارق نقطتين أمام تشيلسي انتظارا لما ستسفر عنه باقي مباريات المرحلة.

وتجمد رصيد واتفورد عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر بعدما مني الهزيمة الثانية على التوالي.