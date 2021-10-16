اختراع سعودي لقتل الخلايا السرطانية.. ومبتكره يكشف التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - روى أستاذ الفيزياء الطبية والإشعاعية المساعد بجامعة الطائف الدكتور محمد الطويرقي قصة ابتكاره كاشفا إشعاعيا يحقن داخل الجسم لقتل الخلية السرطانية.

وقال الطويرقي في تصريحات لقناة «الإخبارية»، إن فكرة الكاشف الإشعاعي تقوم على عمله بتقنية الألياف الضوئية البصرية وقد صمم بطريقة احترافية لتحديد المصدر المشع داخل جسم المريض أثناء العلاج وحساب الجرعة الإشعاعية.

وحول الفارق بين العلاجين الإشعاعي والكيماوي لمرضى السرطان، قال: إن العلاج الكيماوي يتلقاه المريض عن طريق الحقن ويكون بمراحل المرض الأخيرة، أما العلاج الإشعاعي يتضمن حقن مادة مشعة قادرة على قتل الخلية السرطانية وتكون من أشعة عالية الطاقة تدمر الحمض النووي.

وتابع الطويرقي: يتميز جهاز الكاشف الإشعاعي مقارنة بالأجهزة المستخدمة الآن، بأنه أقل حجما وتكلفة ويتكون من كاشف وآلية لتحويل القراءة المرصودة إلى جرعة إشعاعية.

وأردف، بدأ طموحي للمساهمة في رد الجميل للوطن المعطاء باستغلال خبرتي التي قضيتها أثناء الابتعاث للخارج، وللمساهمة في علاج المرضى الذين رصدت معاناتهم.

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