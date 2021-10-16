ما آلية تقديم شكوى لـ«الموارد البشرية»؟ الوزارة تجيب

الرياض - محمد عبدالله - تتفاعل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مع شكاوى المواطنين والمقيمين المتعلقة ببيئة العمل؛ لضمان حصول الجميع على حقوقهم.

وتخصص الوزارة في هذا الشأن، بوابة «صوتك مسموع»؛ بهدف الوصول المباشر والتكامل بين الوزار ومجتمع الأعمال.

وتعمل على زيادة فاعلية التواصل الإلكتروني ورفع نسبة مشاركة الجمهور في الشراكة حول توجهات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

تحقق هذه البوابة الاستماع لكل مقترح أو شكوى أو ملاحظة حول أعمال الوزارة وخدماتها المختلفة.

يمكن من خلال هذه البوابة:

التقدم بشكوى أو ملاحظة.

تقديم اقتراح للرقي بمستوى خدمات وأعمال الوزارة.

وقت الاستجابة المتوقع 5 أيام عمل.

آلية تقديم الشكوى:

تحرير مضمون الشكوى المراد التقدم بها والدخول على الرابط اضغط هنا:

تسجيل الهوية الوطنية والضغط على أيقونة «إرسال شكوى».

تسجيل رقم الجول، ورقم الهوية أو الإقامة، وتاريخ الميلاد، وإدخال رمز التحقق الظاهر للمستفيد والمتابعة.

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