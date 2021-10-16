هل يجب ترتيب اللقاحات حال التبديل بينها؟.. «الصحة» تجيب

الرياض - محمد عبدالله - قالت وزارة الصحة، اليوم السبت، إن تبديل اللقاحات يؤدي إلى استجابة أكبر من نظام اللقاح الواحد.

وقالت الوزارة –عبر تويتر– إن التبديل بين اللقاحات يمكن أن يساعد في محاربة المتغيرات؛ لأنه مع تحور الفيروس يمكن أن يتغير الجزء الذي يستهدفه اللقاح، ما قد يجعل اللقاح أقل فاعلية.

وأكملت: إذا كان هناك لقاحان يستهدفان أجزاء مختلفة من الفيروس؛ فإن ذلك يمنح جهاز المناعة أكثر من سلاح للوقاية. كما أن التبديل يساعد في منع مقاومة الجسم للقاح.

وبشأن ترتيب اللقاحات عند التبديل بينهم قالت الوزارة: إنَّ الترتيب بين الجرعتين غير مهم؛ فالتبديل بين اللقاحات المعتمدة في المملكة آمن وفعال.

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