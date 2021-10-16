«الأمن العام»: حملة شاملة لضبط كافة أنواع الشاحنات المخالفة وتطبيق العقوبات بشأنها

الرياض - محمد عبدالله - باشر الأمن العام ممثلا في الإدارة العامة للمرور والقوات الخاصة لأمن الطرق وبالتعاون مع وزارة النقل والهيئة العامة للنقل، تنفيذ حملة ميدانية شاملة لضبط كافة أنواع الشاحنات المخالفة.

وقال المتحدث الرسمي للأمن العام، إنه وفي إطار الإجراءات الميدانية المعتمدة لمتابعة التزام الشركات والمؤسسات المرخصة لممارسة نشاط النقل العام بالأنظمة واللوائح التي تنظم سير المركبات على الطرق العامة، باشر الأمن العام حملة ميدانية شاملة لضبط كافة أنواع الشاحنات المخالفة.

وأكد متحدث الأمن العام تطبيق العقوبات المقررة نظاما بشأنها، على كافة الطرق داخل المدن والمحافظات وفيما بينها.

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