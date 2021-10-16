بالفيديو.. محام: حالتان للإعفاء من الجرائم المعلوماتية

الرياض - محمد عبدالله - عدد المحامي والمستشار القانوني عماد الحميدان، حالتي الإعفاء من عقوبة الجرائم المعلوماتية.

وتابع، خلال لقائه ببرنامج سيدتي المذاع على قناة روتانا، إن من بين حالات الاعفاء من العقوبة قيام مرتكب الجريمة المعلوماتية بالإبلاغ عن نفسه.

وتكون الحالة الثانية من العقوبة- وفقا للمستشار القانوني -، أن يكون الإبلاغ بعد علم الجهات المختصة بالجريمة بشرط القبض على الجناة.

وأكمل: أن نظام الجرائم المعلوماتية يهدف لحماية الأمن الوطني وحدود الفرد الشخصية والأخلاق والآداب العامة والاقتصاد الوطني.

وينص نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على أنه: للمحكمة المختصة أن تعفي من هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة في الجريمة.

اقرأ أيضا:

«الأمن العام»: حملة شاملة لضبط كافة أنواع الشاحنات المخالفة وتطبيق العقوبات بشأنها