أمير تبوك يطمئن على صحة المواطن مشهور البلوي بعد موقفه مع شقيقته

الرياض - محمد عبدالله - اطمأن الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، على صحة المواطن مشهور بن مهدي الحمري البلوي الذي تبرع بكليته لشقيقته، التي تعاني من الفشل الكلوي.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه اليوم مع البلوي الذي يرقد في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، مثمّنًا له هذه البادرة الطيبة، منوّهاً بموقف "البلوي" الإنساني النبيل غير المستغرب من أبناء المملكة، داعيًا الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناته، وأن يجزل له الأجر والمثوبة.

بدوره أعرب البلوي عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على اتصاله واطمئنانه على صحته، سائلًا المولى القدير أن يجزي سموه خير الجزاء.

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