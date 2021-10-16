في لحظة تاريخية .. إزالة ملصقات التباعد في الحرمين الشريفين

بدأ العاملون في الحرم المكي بإزالة ملصقات التباعد استعداد لاستقبال المعتمرين والمصلين وذلك بكامل الطاقة الاستيعابية وذلك بدءا من يوم غد الأحد أي بعد ساعات قليلة من الآن.

ويمثل ذلك لحظة تاريخية حيث أثرت جائحة كورونا منذ بداية 2020 على العمرة والحج وزيارة المسجد النبوي الأمر الذي دفع الحكومة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية الهادفة إلى حماية زوار البيت الحرام والحرم النبوي من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس عن السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.

كما تم الإعلان عن السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كافة أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.