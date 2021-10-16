شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية» تستعرض أنظمتها التقنية بأسبوع «جيتكس» في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكملت وزارة الداخلية استعدادها للمشاركة للعام السابع على التوالي، في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية في مدينة دبي بقاعة الشيخ سعيد للحكومات في مركز دبي الدولي للمعارض والمؤتمرات، خلال الفترة من 17 إلى 21 أكتوبر 2021.

وتبرز المشاركة استثمار الوزارة للحلول التقنية والتميز الذي حققته المملكة بجهاتها الحكومية كافة في هذا المجال، من خلال استعراض أحدث الابتكارات، والأنظمة التقنية والتطبيقات والعديد من المبادرات التقنية الداعمة للتحول الرقمي، التي تم تفعيلها خلال الجائحة.