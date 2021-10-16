شكرا لقرائتكم خبر عن «أفعالنا مستقبلنا».. أمير الباحة يدشن فعاليات يوم الأغذية العالمي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، فعاليات يوم الأغذية العالمي بالمنطقة تحت عنوان "أفعالنا مستقبلنا"، بحضور مدير برنامج منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة بالمملكة الدكتور أبو بكر عبدالعزيز محمد, وذلك بدوار الشفاء.

وقال سموه: "يسرني في هذا اليوم تدشين فعاليات يوم الأغذية العالمي بمنطقة الباحة ونحن إذْ نعبر عن سعادتنا بهذه المناسبة لنفخر في المنطقة بأننا نقدم للإنسان سلة غذاء متكاملة بما حبا الله هذه المنطقة من مزايا لتنوع تضاريسها وطبيعتها ومكوناتها الجغرافية من السراة إلى تهامة إلى البادية لتكون بذلك ذات تنوع زراعي فريد، ونسعى بجهود حثيثة مع الجهات ذات العلاقة من الاستفادة من هذا التنوع لرفع كفاءة الإنتاج الزراعي ولبلوغ الأهداف العالمية المنشودة ، حيث تأتي مثل هذه المناسبة لتذكير العالم بأهمية دعم القطاع الزراعي لتلبية الاحتياجات" .

وأضاف سموه: "الباحة بما حباها الله من مقومات طبيعية زراعية وبدعم سخي لا محدود من قبل القيادة الرشيدة - حفظها الله - تنتج الكثير من المحاصيل الزراعية التي عُرفت بجودتها، وقد خصصنا العديد من المهرجانات تقام في كل موسم بهدف المحافظة على استمرارها وديمومتها ودعمها".

وتابع: "كما أننا نسعى وبدعم حكومي إلى أهمية استفادة المزارع من العديد من البرامج المدعومة، مشيراً إلى أنه تم إطلاق خلال الأيام الماضية القافلة الزراعية الإرشادية التي نظمها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة ،وشملت العديد من المعارض والندوات، وورش العمل، التي تستهدف الممارسات الزراعية السليمة للمحاصيل، وآفات الأشجار، والإدارة المتكاملة للأشجار المثمرة والمحاصيل وعنايتها بالإضافة إلى تقديم برامج إرشادية زراعية لزيادة التوعية بأهمية الزراعة ومحاصيلها، وتأتي هذه الخطوة تمشياً مع رؤية المملكة 2030 لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وزيادة الإنتاج الزراعي للإسهام في الأمن الغذائي الوطني والإقليمي والعالمي والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية المتنوعة، داعياً المهتمين بتخصيص أبحاث علمية عن السلال الغذائية بالمنطقة وسبل تطوير الزراعة بها بما يتوافق مع طبيعتها الجغرافية، وسندعم كل المبادرات في هذا الشأن، كما دعا جامعة الباحة لتخصيص كرسي أبحاث خاص في هذا الجانب".

من جانبه، أوضح مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالباحة فهد بن مفتاح الزهراني، أن يوم الأغذية العالمي هو يوم أعلنته منظمة الأغذية والزراعة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة (الفاو)، وفي هذا العام ينظِّم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة فعالية يوم الأغذية العالمي الواحد والأربعين تحت شعار "أفعالنا مستقبلنا، إنتاج أفضل، تغذية أفضل، وبيئة أفضل، وحياة أفضل"، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والخاصة، تأكيداً على أهمية الغذاء وضرورة توفيره لكل فرد موجود على أرضها من مواطن ومقيم على حد سواء. إثر ذلك كُرِّمَت الجهات المشاركة إضافة إلى تكريم 50 مزارعًا ونحّالًا ومربيَ ماشية.