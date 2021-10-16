إصدار 1278 رخصة استثمارية أجنبية ضمن برنامج التحول الوطني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلاقا من مبادرة "استثمر في السعودية"، إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة الاستثمار، حددت السعودية قطاعاتها ذات الأولوية، وعملت على دفع النمو الاقتصادي عبر وضع استراتيجية شاملة تتمحور حول الاستثمار، لتعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية. أبرز القطاعات:





مواد كيميائية



المعلومات والتكنولوجيا



الطاقة والمياه



الصناعة والتصنيع



الرعاية الصحية وعلوم الحياة



التعدين والمعادن



النقل والخدمات اللوجستية



السياحة والثقافة والترفيه



العقارات

وتعد الصناعة والتصنيع، النقل والخدمات اللوجستية، خدمات البيع بالتجزئة، وتقنية المعلومات والاتصالات من بين الصناعات الرائدة التي جذبت الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الرابع من 2020، حيث أظهرت القطاعات غير البترولية أخيرا زخما شديدا. التوزيع حسب الاستثمار: %47.8 استثمار مباشر داخل الاقتصاد %28.6استثمارات الحافظة %23.6 استثمارات أخرى

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