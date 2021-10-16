تحرير 68 مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة المنطقة الشرقية خلال اليومين الماضيين 2556 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 5 منشآت مخالفة، وتحرير 68 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا، وكذلك المخالفات البلدية، في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع. وأكدت استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية وقرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، لرفع وتعزيز المستوى التوعوي والرقابي بتلك المنشآت، إضافة إلى تفعيل مبادرة «ممتثل» في جميع مدن ومحافظات المنطقة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.



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