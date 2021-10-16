معالجة 7 آلاف م2 من حفر الشوارع في لينة رفحاء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية لينة خلال شهرين من حملة معالجة التشوهات البصرية، رفع 4,917 م3 من مخلفات البناء وإزالة 2,370 م2 من الكتابات على الجدران ورفع 13 سيارة تالفة من الأحياء السكنية والطرق العامة. كما تضمنت أعمال الحملة، تنفيذ أعمال دهان الأرصفة والخطوط الأرضية على مساحة 5,665 مترا طوليا، وإصلاح 1,170 م2 من الإنترلوك والأرصفة المتهالكة، ومعالجة حفر وتشققات الشوارع على مساحة 3,647 م2، إلى جانب صيانة 380 عمودا وفانوس إنارة، ومعالجة 25 حاوية كبيرة.



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