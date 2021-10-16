إخماد حريقين في غابات قريتين جنوب الطائف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيطرت فرق وحدة بني مالك ممثلة في مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف بالتعاون مع الدفاع المدني، على حريقين اندلعا في غابات قريتي موبل والبردة التابعتين لمركز ثقيف. وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف المهندس هاني القاضي، أن فرق وحدة بني مالك تمكنت من تقديم الخدمات المساندة وذات العلاقة بالتعاون مع فرق الدفاع المدني لإخماد حريقين اندلعا في غابات قريتي موبل والبردة بمركز ثقيف، والحد من انتشارها.



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