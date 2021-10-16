تسجيل 45 إصابة بكورونا وشفاء 41 حالة

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وفي السياق نفسه أعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 45 حالة مؤكدة، وتعافي 41 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 110 حالات.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 547,890 حالة وعدد حالات التعافي 536,900 حالة، فيما تم تسجيل عدد حالتي وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8760 حالة.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
إجمالي الإصابات547,890 حالة
حالات التعافي536,900 حالة
إجمالي الوفيات8760 حالة
الحالات الحرجة110 حالات
إصابة جديدة45 حالة
تعاف جديدة 41 حالة
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