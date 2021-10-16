شكرا لقرائتكم خبر تسجيل 45 إصابة بكورونا وشفاء 41 حالة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت وزارة الصحة لاستكمال التحصين بالجرعة الثانية من لقاح كورونا للمساهمة في الوقاية من المتحورات، حاثة على المسارعة بالتسجيل في تطبيق «صحتي» أو تطبيق «توكلنا» للحصول على لقاح كورونا.

وفي السياق نفسه أعلنت «الصحة» إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمنت تسجيل 45 حالة مؤكدة، وتعافي 41 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 110 حالات.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 547,890 حالة وعدد حالات التعافي 536,900 حالة، فيما تم تسجيل عدد حالتي وفاة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8760 حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

إجمالي الإصابات547,890 حالة

حالات التعافي536,900 حالة

إجمالي الوفيات8760 حالة

الحالات الحرجة110 حالات

إصابة جديدة45 حالة

تعاف جديدة 41 حالة