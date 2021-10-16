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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صدرت الموافقة الكريمة على تخفيف الاحترازات الصحية ابتداء من اليوم، بناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة، ونظرا للتقدم في تحصين المجتمع والنزول في عدد الحالات، طبقا لما أعلنه مصدر مسؤول في وزارة الداخلية. وأكد المصدر أن هذه القرارات خاضعة للمراجعة الدورية وفق المستجدات المحلية والدولية. خطوات يجب اتباعها





عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة ـ فيما عدا الأماكن المستثناة ـ مع الاستمرار في الإلزام بارتدائها في الأماكن المغلقة.



تخفيف الإجراءات الاحترازية للحاصلين على جرعتي لقاح كوفيد 19 على النحو الآتي:



- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات بكل أروقة المسجد، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.



- السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في كل أروقة المسجد، واستخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد الصلاة وزيارة الروضة الشريفة للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد.



- إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما ونحوها.



- السماح بإقامة وحضور المناسبات في قاعات الأفراح وغيرها دون تقييد للعدد، مع أهمية التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، نظرا لخطورة السلوكيات المرتبطة به.



يشترط التحصين بجرعتين لدخول كل المواقع والأنشطة المشار إليها في ثانيا أعلاه، ويستثنى من ذلك غير المشمولين والمستثنين، بحسب ما يظهر في تطبيق توكلنا، مع الالتزام من الجميع بكل الإجراءات الاحترازية المطبقة بما فيها لبس الكمامة.



يستمر تطبيق التباعد وارتداء الكمامات في المواقع التي لا يتم تطبيق التحقق من الحالة الصحية لمرتاديها من خلال تطبيق توكلنا.



تعد هيئة الصحة العامة «وقاية» الإجراءات الوقائية الواجب الالتزام بها لجميع الأنشطة المذكورة في البند (ثانيا).



التأكيد على القطاع العام والخاص وما في حكمه؛ بالتحقق من حالة التحصين في تطبيق «توكلنا» لجميع من يرغب في الدخول للمنشأة، ومتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة بما فيها لبس الكمامة.



التأكيد على الجهات ذات العلاقة ـ كل فيما يخصه ـ بتطبيق العقوبات المقررة بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة.



تتابع وزارة الصحة أعداد الحالات المرضية المنومة بسبب الإصابة بمرض كوفيد 19، وبالذات العناية المركزة، والرفع عما يلزم في حال الحاجة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية على مستوى المدن أو المحافظات أو المناطق.



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