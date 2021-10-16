مصادرة 300 كجم خضراوات بجدة التاريخية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - صادرت أمانة محافظة جدة ممثلة في بلدية جدة التاريخية الفرعية خلال حملاتها الرقابية 1,065 من منتجات التبغ، إضافة إلى 300 كجم من الخضراوات، وأزالت البسطات العشوائية التي كانت تستغل الساحات والطرق. وأوضح رئيس البلدية سامي ملا، أن الجولات الميدانية تأتي في إطار جهود الأمانة المستمرة لمكافحة الظواهر السلبية وتحسين المشهد الحضاري على الطرق وداخل الأحياء. وبين أن الحملات أسفرت عن مخالفة وإغلاق 11 من المحال ضمن جولة شملت 24 من المواقيت، مشيرا إلى أن الفرق الرقابية واصلت متابعتها لرصد محال بيع التبغ ومصادرة 870 من منتجات التبغ متعدد الأصناف، و168 من المعسل و326 كجم من الجراك مجهولة المصدر، وإتلاف 9 من العربات والبسطات، ومصادرة 180 من الإكسسوارات والخردوات.



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