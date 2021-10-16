خادم الحرمين يأمر بإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس الأول، أمرا ملكيا يقضي بإنشاء هيئة لتطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، وذلك بعد الاطلاع على ما عرضه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان ، على أن يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

وأن تكون اللجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (54401) بتاريخ 29 / 9 / 1441هـ تحت مظلة هيئة تطوير ينبع وأملج والوجه وضباء، وتشرف الهيئة على ما أنجزته وما تنجزه هذه اللجنة من أعمال.

كما تنسق هيئة الخبراء بمجلس الوزراء مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، خلال مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ الأمر الملكي بإعداد ما يلزم من ترتيبات تنظيمية، بما في ذلك تحديد النطاق الإشرافي لاختصاص تلك الهيئة، واستكمال الإجراءات اللازمة لذلك.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين أمرا ملكيا بإعفاء وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة من منصبه وتعيين فهد الجلاجل وزيرا للصحة، كما صدر أمر ملكي بتعيين الدكتور توفيق الربيعة وزيرا للحج والعمرة، وصدر أمر ملكي بترقية الفريق الركن مطلق الأزيمع إلى رتبة فريق أول ركن، ويعين قائدا للقوات المشتركة، كما صدر أمر ملكي بإعفاء عبدالعزيز العريفي مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية من منصبه، وصدر أمر ملكي بتعيينه مستشارا بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.