كشف وزير الدفاع اللبناني العميد موريس سليم، اليوم (السبت)، أن اشتباكات بيروت الخميس الماضي شهدت إطلاق النار من الطرفين.
وقال “سليم” لقناة “إم تي في ” اللبنانية: “إن الاشتباكات التي جرت في الطيونة لن تتكرر، وليس هناك تطورات مرتقبة، والقوى الأمنية منتشرة.
وقتل 7 أشخاص خلال اشتباكات دامية شهدتها منطقة الطيونة في بيروت، أثناء مظاهرة دعت إليها ميليشيا حزب الله وحركة أمل، ضد قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت طارق بيطار.لبنان
16 أكتوبر 2021 – 10 ربيع الأول 1443 10:01 PM
“سليم” أشار إلى عدم وجود تطورات مرتقبةوزير الدفاع اللبناني: اشتباكات بيروت شهدت إطلاق نار من الطرفين
كشف وزير الدفاع اللبناني العميد موريس سليم، اليوم (السبت)، أن اشتباكات بيروت الخميس الماضي شهدت إطلاق النار من الطرفين.
وقال “سليم” لقناة “إم تي في ” اللبنانية: “إن الاشتباكات التي جرت في الطيونة لن تتكرر، وليس هناك تطورات مرتقبة، والقوى الأمنية منتشرة.
وقتل 7 أشخاص خلال اشتباكات دامية شهدتها منطقة الطيونة في بيروت، أثناء مظاهرة دعت إليها ميليشيا حزب الله وحركة أمل، ضد قاضي التحقيق في انفجار ميناء بيروت طارق بيطار.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع اللبناني: اشتباكات بيروت شهدت إطلاق نار من الطرفين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.