“الآسيوي”: لاعب النصر “تاليسكا” رجل مباراة الوحدة الإماراتي

محمد بن مسعود - الدمام - اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أندرسون تاليسكا لاعب النصر أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الوحدة الإماراتي التي أُقيمت مساء اليوم السبت على ملعب “مرسول بارك” ضمن الدور ربع النهائي لدوري أبطال آسيا 2021.

ويأتي اختيار المحترف البرازيلي رجلاً للمباراة نتيجة لمساهمته الكبيرة في تأهل فريقه للمرة الثانية على التوالي إلى الدور نصف النهائي بالمسابقة بعد تغلبه على الوحدة (5-1).النصر دوري أبطال آسيا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم