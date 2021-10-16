اخبار الخليج – وفد طلابي بحريني يشارك في جلسة البرلمان العربي بمصر

محمد بن مسعود - الدمام - عُقدت جلسة البرلمان العربي اليوم السبت الموافق ١٦ أكتوبر ٢٠٢١ بمقر جامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية، بحضور وفد بحريني يضم كلاً من الطالبة رتاج إبراهيم العباسي رئيس البرلمان العربي للطفل، والطالب تركي الذوادي رئيس لجنة حقوق الطفل بالبرلمان العربي للطفل.
وخلال الجلسة ألقت الطالبة رتاج العباسي رئيس البرلمان العربي للطفل كلمتها التي عبرت فيها عن سعادتها وتشرفها بالتواجد في هذا المحفل العربي المهم، مثمنة تشجيع حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه، لها ولزملائها الطلبة المشاركين في الأنشطة والفعاليات الإقليمية والدولية.
واستعرضت العباسي دور البرلمان العربي للطفل الذي قدم لأعضائه مزيجاً فريداً من الأنشطة والفعاليات المصحوبة بالتدريب الهادف والدقيق، مما يساعدُ في تحقيقِ أهدافِ البرلمانِ من خلال الجودة العالية وتحسينِ الأداء على ضوء أرقى المعاييرِ العالمية، في مختلف المجالات، بالإضافة لمناقشة الموضوعاتِ التي تهمُّ الطفولة العربية.
هذا وتسلم الأعضاء بالبرلمان العربي للطفل درعاً من رئيس البرلمان العربي السيد عادل العسومي، في حين قدمت الرئيسة رتاج العباسي هدية تذكارية مقدمة من البرلمان العربي للطفل لرئيس البرلمان العربي.
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