محمد بن مسعود - الدمام - مصادر عسكرية تكشف مستجدات معارك اليوم السبت في الجوبة والعبدية بمأرب

مصادر عسكرية تكشف مستجدات معارك اليوم السبت في الجوبة والعبدية بمأرب

تواصلت المعارك العنيفة، اليوم السبت، بين القوات الحكومية بمساندة القبائل، وبين مليشيا الحوثي الانقلابية، في جبهات محافظة مأرب.

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وقالت مصادر عسكرية، إن مواجهات هي الأعنف دارت بين الطرفين في جبهات مديرية الجوبة، جنوبي المحافظة، تركزت في مناطق المتنة والقديرة، إثر هجمات مكثفة شنتها مليشيا الحوثي على مواقع القوات الحكومية ورجال القبائل، غير أن المليشيا لم تحقق أي تقدم يذكر.

وأوضحت المصادر، أن المعارك تزامنت مع هجمات مكثفة للمليشيا على جبهة حيد آل حمد في جبل مراد، في محاولة لقطع خط مراد، غير أنها باءت بالفشل، وسط سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف عناصر المليشيا.

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أما في جبهات العبدية، أشارت مصادر قبلية، إلى أن مواجهات كر وفر دارت في أطراف المديرية، تزامنا مع قصف مكثف لمليشيا الحوثي استهدف بعض القرى السكنية التي انسحب إليها مقاتلي القبائل، بعد سيطرة المليشيا على مركز المديرية.

وأفادت المصادر، أن كلا من قائد اللواء 159 عبدالحكيم الشدادي نجل القائد العسكري اللواء عبدالرب الشدادي، والشيخ عوض نكير قائد جبهة العبدية، قتلا خلال معارك أمس الجمعة في أطراف مديرية العبدية.

ولفتت المصادر، إلى أن عناصر من مليشيا الحوثي أطلقوا النار على الطفل ناصر العذري الثابتي (12 عاما) أثناء خروجه من منزل أسرته في مركز مديرية العبدية ممسكاً بيده هاتف، ليفارق الحياة في الحال.

وذكرت المصادر، “أن أهالي “العبدية” يعيشون أوضاعاً إنسانية صعبة بعد سيطرة المليشيات الحوثية على مركز المديرية وتواصل الحصار المفروض على المنطقة منذ أكثر من ثلاثة أسابيع.

إلى ذلك ذكرت مصادر محلية، أن مليشيا الحوثي دفعت بتعزيزات بشرية كبيرة، اليوم، وأمس الجمعة، من عدة محافظات تحت سيطرتها ونقلتهم على متن سيارات مدنية نحو جبهات مأرب.