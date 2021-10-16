محمد بن مسعود - الدمام - مليشيا الحوثي تعلن الاثنين القادم اجازة رسمية أعلنت مليشيا الحوثي الاثنين القادم اجازة رسمية لجميع الموظفين في المحافظات الخاضعة لسلطتهما بمناسبة ذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونقلت وكالة “سبأ” الخاضعة للحوثيين عن وزارة الخدمة المدنية التابعة للجماعة قولها إنها تعلن “لجميع موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط أن يوم الاثنين المقبل الـ 12 من ربيع الأول 1443هـ الموافق 18 أكتوبر الجاري، إجازة رسمية بمناسبة ذكرى المولد النبوي”. قد يهمك ايضاً وفرضت مليشيات الحوثي على أصحاب المحال التجارية والمنشأت الحكومية والخاصة عمل زينه مضيئة باللون الأخضر بمناسبة هذه الذكرى، بينما تحتفل جميع القطاعات بشكل يومي قبل الذهاب بعد غدٍ إلى ميدان السبعين جنوبي صنعاء للاحتفال بمولد النبي محمد في احتفالية مركزية حشدت الجماعة كافة طاقتها لتنظيمها.

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