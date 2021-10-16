محمد بن مسعود - الدمام - خبير عسكري يكشف الأهمية الاستراتيجية لمديرية ‘‘العبدية’’.. ويتحدث عن الخطوة القادمة للحوثيين

خبير عسكري يكشف الأهمية الاستراتيجية لمديرية ‘‘العبدية’’.. ويتحدث عن الخطوة القادمة للحوثيين

أكد خبير عسكري يمني الأهمية العسكرية والقبلية لمديرية العبدية بمحافظة مارب؛ نظرا لموقعها الجغرافي.

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وقال الخبير في الشؤون العسكرية والأمنية، علي الذهب، في حديث لصحيفة “عربي21”: ‘‘إن أهمية مديرية العبدية، بالنسبة للحوثيين تكمن في “سلسلة الإحاطة” أو “قوس الإحاطة”، الذي يحاول الحوثيون رسمه للسيطرة على مدينة مأرب، مركز المحافظة’’.

وأضاف أن ‘‘السيطرة على مديرية العبدية، جنوبي مأرب، تعني إضافة اتصال جغرافي بين المديريات الأخرى، ومن ثم إضعاف القدرة الدفاعية لمأرب، بتوزيع قواتها بشكل دفاع دائري على المدينة.. مشيرًا إلى أن”الدفاع الدائري قابل للانهيار إذا لم تكن هناك قوات كثيرة تتولى عمليات الدفاع”.

ولفت الذهب إلى أن الحوثيين يحاولون، بطريقة أو بأخرى، فتح أكثر من جبهة محيطة بمدينة مأرب، ومن أضعف هذه الجبهات يتم الدخول إليها، أو من مختلف تلك الجبهات.

واعتبر المحلل العسكري، أن ‘‘لمديرية العبدية “أهمية رمزية”، في كونها مسقط رأس القادة الذين لا يزالون يقاتلون الحوثي، منهم اللواء عبدالرب الشدادي، قائد المنطقة الثالثة، الذي قتل في معارك مع الحوثيين 2016’’.

يشار إلى أن مليشيا الحوثي، تمكنت أخيرًا من دخول مركز مديرية العبدية، جنوبي مارب، بوم أمس الجمعة، بعد حصار بدأ في 21 سبتمبر الماضي، عقب مديرية حريب المجاورة لها، تزامنًا مع سقوط سريع ومفاجئ لمديريتي بيحان والعين، شمال وغرب محافظة شبوة، جنوب شرق البلاد.