محمد بن مسعود - الدمام - الوليدي يعقد اجتماع تقييمي لحملة قطع تيار الربط العشوائي والمتخلفين ويشدد على الاستمرار عقد مدير عام مؤسسة كهرباء عدن أ/ سالم الوليدي اجتماعا تقييمي ضم مدراء المناطق ومدراء الأقسام التجارية بالمناطق الثلاث والإدارة العامة. وناقش الاجتماع سير حملة قطع التيار الكهربائي على كبار الشخصيات المتخلفة عن التسديد والربط العشوائي وما تم انجازه، حيث شدد على ضرورة مواصلة حملة القطع لتشمل عموم مديريات العاصمة عدن. قد يهمك ايضاً واستعرض الاجتماع أبرز المعوقات والإشكاليات التي تواجه فرق العمل الميدانية، واضعين الحلول الممكنة التي تسهم بإنجاح الحملة والتغلب على تلك الصعوبات. وأشاد الوليدي بجهود عمال وموظفي المناطق الثلاث التي أدت إلى تنفيذ أولى مراحل الخطة بحسب البرنامج المتفق عليه ، وثمن حرص معالي وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات ومحافظ العاصمة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس في متابعتهم المستمرة للحملة. حضر الاجتماع نائب المدير العام للشؤون الفنية المهندس أحمد بن عفيف ومدير غرفة العمليات بكهرباء عدن المهندس هاني هادي.

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