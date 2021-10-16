فلكي يمني يزف بشرى سارة للمزارعين

محمد بن مسعود - الدمام - زف فلكي يمني بشرى سارة للمزارعين في المرتفعات الجبلية. وقال الفلكي محمد عياش “نُطمئِن الإِخوةَ المُزارعين في المُرتفعات الجبلية، بأن درجات الحرارة ستبقى مستقرة نِسبياً عِند مُعدلاتِها الحالية. قد يهمك ايضاً وأوضح عياش ان درجات الحرارة ستبقى مستقرة نسبيا مع عدم وجود مؤشِرات لأي انخفاض كبير قد يطرى عليها على المدى القريب أو المُتوسط.

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