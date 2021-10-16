شكرا لقرائتكم خبر عن بدأت في عمر السادسة.. «الحازمي» أصغر روائية في «جينيس» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استضاف مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) أصغر كاتبة وروائية دخلت موسوعة جينيس للأرقام القياسية ريتاج الحازمي، وذلك في لقاء حواري ضمن برامج معرض الكتاب للأطفال الذي يحتضنه المركز لأول مرة.

وتحدثت الكاتبة الحازمي حول تجربتها في موسوعة جينيس كأصغر روائية، مشيرة إلى أنها بدأت الكتابة منذ أن كانت في عمر الـ٦ سنوات بقصص قصيرة، وفي عمر الـ٨ سنوات كتبت روايتها الأولى.

وترى الحازمي أن جينيس كانت نقطة الانطلاقة لها في عالم الكتابة، مؤكدة على أهميتها، كما تطمح وتعمل للحصول على جوائز وشهادات عالمية أكثر مستقبلاً.