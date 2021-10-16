شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاتصالات تعقد ورشة بعنوان «أساسيات نظام أسماء النطاقات» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقدت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ورشة عمل تدريبية بعنوان: "أساسيات نظام أسماء النطاقات (Domain Name System - DNS)" بالتعاون مع منظمة الآيكان الدولية (ICANN)؛ بهدف تمكين وتطوير صناعة أسماء النطاقات السعودية في المملكة، وبناء القدرات والمهارات المتخصصة في هذا المجال، ورفع الوعي بخدمات وبروتوكولات الإنترنت وأسماء النطاقات لممثلي الجهات الحكومية والوكلاء المعتمدون لتسجيل أسماء النطاقات السعودية والشركات المتخصصة في تقديم خدمات الإنترنت.

وجرى خلال الورشة، تقديم لمحة تعريفية حول المفاهيم الأساسية لنظام أسماء النطاقات (DNS).

كما تم استعراض إعدادات خوادم استضافة أسماء النطاقات وأنظمة الاستقصاء والملفات الجذرية لأسماء النطاقات، وشرح الإصدار السادس لعناوين الإنترنت (IPv6)، وكيفية الاستفادة من أداة الفحص (DIG)، إضافة إلى توضيح مفهوم (Reverse DNS)، وذلك عبر تطبيقات عملية لنظام أسماء النطاقات.