شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بالفيديو.. إزالة ملصقات التباعد في الحرم المكي استعدادا لتطبيق تخفيف الاحترازات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رصدت منصات التواصل الاجتماعي فيديو لموظفي الخدمات بالحرم المكي الشريف وهم يقومون بإزالة الملصقات الخاصة بالتباعد الجسدي التي قد خصصت سابقا لتحديد المسافة بين المصلين بالمسجد الحرام.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أمس الجمعة، عن صدور الموافقة الكريمة على تخفيف الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة لمنع تفشي فايروس كورونا المستجد وذلك من يوم غد الأحد، والتي تشمل إلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام والمسجد النبوي مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، استعداد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لتطبيق هذا القرار.