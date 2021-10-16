محمد بن مسعود - الدمام - بعد السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية أظهر مقطع فيديو من داخل المسجد الحرام إزالة علامات التباعد التي تم وضعها بداية جائحة كورونا. جاء ذلك بعد السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في أروقة المسجد كافة، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة وزيارة الروضة؛ للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد. 16 أكتوبر 2021 – 10 ربيع الأول 1443 09:02 PM بعد السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية شاهد.. إزالة علامات التباعد بالحرم المكي الشريف شاهد.. إزالة علامات التباعد بالحرم المكي الشريف أظهر مقطع فيديو من داخل المسجد الحرام إزالة علامات التباعد التي تم وضعها بداية جائحة كورونا. جاء ذلك بعد السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة في جميع الأوقات في أروقة المسجد كافة، والاستمرار في استخدام تطبيق اعتمرنا أو توكلنا لأخذ مواعيد العمرة والصلاة وزيارة الروضة؛ للتحكم بالأعداد الموجودة في آن واحد. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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