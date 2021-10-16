باسيل لقاضي تحقيق انفجار بيروت: إما إحضار الجميع أو إخلاء سبيل الأبرياء

محمد بن مسعود - الدمام - شدد زعيم “التيار الوطني الحر” في لبنان، جبران باسيل، في تصريحات أدلى بها، اليوم السبت، على ضرورة استمرار التحقيق في الانفجار الذي وقع العام الماضي في مرفأ بيروت، موجّهًا كلمة إلى قاضي التحقيق.

وقال باسيل في خطاب تداولته وسائل الإعلام المحلية في لبنان، إن “التيار الوطني الحر مع استكمال التحقيق العدلي، وكشف الحقيقة ومحاكمة المرتكبين”.

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وأكد باسيل أن “العدالة تتحقق بالقضاء وليس بالتحريض الطائفي، فمن تاريخه أسود لا يستطيع أن يدعي الغرام بالعدالة ويقتل شعبا متظاهرا ويحاول أن يتسبب بفتنة في البلد على خطوط تماس سابقة ليربح شعبية”.

وعبّر باسيل في تصريحاته التي نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، على رفضه جميع أنواع “السلبطة” سواء كانت من الذين “هجموا (على المتظاهرين) بلا تفكير أو من الذين ادعوا الدفاع وقتلوا عن سابق تصور وتصميم”، معتبرا أن القوي هو “من يجنب منطقته الفتنة”.

وتطرق باسيل إلى التحقيقات في حادثة مرفأ بيروت، مشيرا إلى وجود بعض التحيز، وقال: “هناك بعض التحيز، لكن من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان هناك تسييس من جانب القاضي، والتحقيق يجب ألا يتوقف”.

وشدد زعيم التيار الوطني الحر على أن حزبه “سيتصدى لمن يحاولون عرقلته (التحقيق).

ووجّه باسيل رسالة إلى المحقق العدلي المسؤول عن تحقيقات مرفأ بيروت، وقال: “إما تحضر الجميع أو تخلي سبيل الأبرياء المسجونين عندك، وشو يعني واحد بيخرب البلد حتى ما يروح على القضاء؟”.

وحول الاستراتيجية الدفاعية لبلاده ضد إسرائيل، قال باسيل: “دعونا إلى وضع استراتيجية دفاعية تحفظ لبنان وعناصر قوته الرادعة لأطماع إسرائيل، ونحن مع قرار الحرب والسلم بيد الدولة لكن من دون خسارة حقنا المقدس بالدفاع عن النفس لصالح العدو”.