تركيا تنهي اختبارات أول قاذفة قنابل يدوية محلية

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت تركيا، اليوم السبت، الانتهاء من اختبارات أجريت على أول قاذفة قنابل يدوية من صنع محلي يصل مداها إلى 800 متر.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها رئيس الصناعات الدفاعية التركية، إسماعيل دمير، لوكالة الأناضول الرسمية.
© REUTERS / KHALIL ASHAWI
وقال دمير إن شركة “TG للدفاع” التركية، انهت اختبارات التأهيل على أول قاذفة قنابل يدوية في البلاد تحت اسم “TG40-BA”.
وأكد أن بلاده تمضي قدما في “إنهاء الاعتماد على الخارج في الأسلحة”، لافتا إلى أن القاذفة الجديدة قادرة على إطلاق أنواع مختلفة من القنابل.
وأوضح أن أسطوانة القاذفة عيار 40 ملم، ويمكنها إطلاق قنابل منخفضة السرعة عيار 40 × 46 ملم، ومتوسطة السرعة عيار 40 × 51 ملم، بمدى يصل إلى 800 متر.
وقال إن قاذفة القنابل الجديدة ستعزز من قدرات القوات المسلحة التركية، وذلك من خلال منظارها القابل للضبط ودقتها في الرمي.
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