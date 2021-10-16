محمد بن مسعود - الدمام - إصابة 7 أشخاص انهار مركز تجاري وسط إسرائيل بالكامل، بعد أن اشتعلت فيه نيران هائلة اليوم (السبت). وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، أن 7 أشخاص أصيبوا فيما أجلي جميع المتسوقين قبل انهيار المبنى. وأضافت أن رجال الإطفاء واصلوا مكافحة الحريق طيلة عدة ساعات للسيطرة عليه. وأشارت إلى أن المركز شُيّد قبل عامين غير أنه احترق بالكامل. بالصور.. انهيار مركز تجاري في إسرائيل بعد أن التهمته النيران صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-10-16 انهار مركز تجاري وسط إسرائيل بالكامل، بعد أن اشتعلت فيه نيران هائلة اليوم (السبت). وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، أن 7 أشخاص أصيبوا فيما أجلي جميع المتسوقين قبل انهيار المبنى. وأضافت أن رجال الإطفاء واصلوا مكافحة الحريق طيلة عدة ساعات للسيطرة عليه. وأشارت إلى أن المركز شُيّد قبل عامين غير أنه احترق بالكامل. 16 أكتوبر 2021 – 10 ربيع الأول 1443 07:10 PM إصابة 7 أشخاص إصابة 7 أشخاص انهار مركز تجاري وسط إسرائيل بالكامل، بعد أن اشتعلت فيه نيران هائلة اليوم (السبت). وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” الإسرائيلية، أن 7 أشخاص أصيبوا فيما أجلي جميع المتسوقين قبل انهيار المبنى. وأضافت أن رجال الإطفاء واصلوا مكافحة الحريق طيلة عدة ساعات للسيطرة عليه. وأشارت إلى أن المركز شُيّد قبل عامين غير أنه احترق بالكامل.

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