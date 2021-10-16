استشاري: تغير جسم المرأة بعد الولادة وارد.. ونحذر من هذا الإجراء الكارثي

الرياض - محمد عبدالله - قال سعد الموسى أستاذ بكلية الطب واستشاري جراحة التجميل إن تغيير شكل الجسم وقت الحمل والولادة وارد ومؤثر ويعرض بعض السيدات لفقدان الثقة.

وأضاف الموسى، لبرنامج "سيدتي" على قناة "روتانا خليجية": "نطلب من السيدات الانتظار بعد الولادة للتخلص من بعض الوزن الزائد أثناء الحمل وعودة الهرمونات لطبيعتها، وكذلك نفسية السيدة تكون جيدة، وأيضا الطفل يكون كبر ويستطيع تناول بعض الطعام".

وحذر د. سعد الموسى السيدات من إجراء عمليات شد البطن أثناء عمليات الولادة، مؤكدا أن نتائجها كارثية وننصح النساء بالبعد عن هذا الإجراء.

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