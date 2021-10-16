شرطة القصيم: القبض على مواطن سرق سيارة.. وإحالته للنيابة العامة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت شرطة منطقة القصيم، السبت، القبض على مواطن من أرباب السوابق، سرق سيارة، مشيرة إلى أنها تمكنت من إعادتها.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، إن الجهة المختصة بشرطة المنطقة تمكنت من استعادة مركبة مسروقة، والقبض على سارقها، وهو مواطن في العقد الرابع من العمر.

وأشارت إجراءات الاستدلال الأولية إلى أن الجاني من أرباب السوابق، بحسب شرطة القصيم التي أعلنت إيقافه، واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

اقرأ أيضًا:

«العدل» تتيح خدمات جديدة عبر بوابة الموثقين