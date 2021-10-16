هل تم منع الزيوت المهدرجة كليًّا؟.. «الغذاء والدواء» تجيب

الرياض - محمد عبدالله - قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء، السبت، إن الزيوت المهدرجة كليًّا تنتج دهونًا مشبعة وهي ليست ممنوعة.

وأضافت الهيئة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن الزيوت المهدرجة جزئيًا هي التي تنتج دهونًا متحولة وهي ممنوعة منذ أول يناير 2020.

وتعد الزيوت المهدرجة جزئياً المصدر الرئيسي للدهون المتحولة في المنتجات الغذائية. وأثبتت الدراسات أن هذا المصدر مرتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وتصلب الشرايين؛ لذلك قامت العديد من الدول ومنها المملكة، ممثلة بالهيئة العامة للغذاء والدواء، باتخاذ إجراءات لمنع استخدام هذه الزيوت في الصناعات الغذائية.

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