اندلاع حريق في أحد المتنزهات بالنماص.. وفرق الدفاع المدني تسيطر عليه

الرياض - محمد عبدالله - اندلع حريق في أحد المنتزهات بمحافظة النماص في منطقة عسير، فيما باشرت فرق الدفاع المدني إطفاء الحريق في الموقع، في محاولة للسيطرة عليه.

وقالت قناة «الإخبارية»، في تقرير لها، إنه تمت السيطرة الكاملة على الحريق، مشيرًا إلى أنه لم يتم تسجيل أية إصابات في الموقع الذي كان يقترب من بعض المنازل السكنية.

وأشارت إلى أن فرق الدقاع المدني طوقت الحريق بشكل كامل، وخاصة من جهة الرياح التي ساهمت في انتشار الحريق.

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