ظاهرة فلكية في سماء المملكة اليوم.. وفلكية جدة تكشف عن التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت الجمعية الفلكية بجدة عن أنه يمكن رصد اقتران كوكب الزهرة بنجم قلب العقرب بعد غروب الشمس وبداية الليل، حيث سيزينان الأفق الجنوبي الغربي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة بسماء الوطن العربي، ويعد الاقتران الأقرب بينهما منذ 8 سنوات.

وأوضح رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، في بيان اليوم السبت، أنه خلال مواصلة كوكب الزهرة رحلته شرقًا أمام نجوم العقرب في مداره حول الشمس سيلتقي بنجم النجم الضارب إلى الحمرة قلب العقرب على قبة السماء.

وقال إن العثور على كوكب الزهرة سيكون في غاية السهولة بسبب لمعانه الفائق، حيث سيظهر في السماء بعد نحو نصف ساعة من غروب الشمس مثل قطعة من الألماس وبعد حلول ظلمة الليل سيظهر قلب العقرب إلى أسفل يساره وسيفصل بينهما درجة تقريبًا ويلاحظ أن قلب العقرب أقل لمعانًا من الزهرة.

وتابع أبو زاهره "أنه خلال اليومين التاليين سيبقى كوكب الزهرة بالقرب من قلب العقرب، ولكن سيتغير الموقع الظاهري بالنسبة لبعضهما البعض، وذلك نتيجة لحركة الزهرة الدائمة حول الشمس".

اقرأ أيضًا:

شاب يتحرش بفتاة كاد يتسبب في قتلها.. ووالداه يطلبان الشفاعة