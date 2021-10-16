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متحدث «الأرصاد» يكشف عن ملامح الشتاء المقبل: بارد جدًا وحرارة دون الصفر على بعض المناطق

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الرياض - محمد عبدالله - توقع حسين القحطاني، متحدث المركز الوطني للأرصاد، أن يشهد الشتاء هذا العام في المملكة انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، وقد تسجل بعض المناطق حرارة دون الصفر مئوية.

وقال القحطاني، في اتصال هاتفي مع "نشرة النهار" على قناة "الإخبارية": "شتاء هذا العام من المتوقع أن يكون شتاءً باردًا، قد تنخفض فيه درجات الحرارة إلى ما دون الصفر، موضحًا أن العالم يمر بظواهر جوية متطرفة".

وأضاف "المملكة تأثرت بهذه الظواهر الجوية ولاحظنا أن حالات جوية مثل ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة حيث سجلنا 53 درجة مئوية في الظل في النعيرية".

وتابع القحطاني "كما شهدت بعض المناطق جنوب الرياض أمطاراً غير مسبوقة، ومن المتوقع أن نشهد انخفاضًا ملموسًا في الحرارة في فصل الشتاء إن شاء الله".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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